FLAŞ MEB: Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir.

MEB: Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız.

Kaynak: DHA