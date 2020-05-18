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MEB: Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir.
18.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:16
MEB: Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız.
Kaynak: DHA