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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
18.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:09
İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Kaynak: DHA