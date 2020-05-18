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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
18.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bugün saat 14: 30'da gerçekleşen görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak: DHA