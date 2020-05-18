flaş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

flaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

flaş
18.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bugün saat 14: 30'da gerçekleşen görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Emrah Ebru Şallı Türkan Şoray Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Lionel Messi Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya Instagram
Şu an buradasınız: flaş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 16:25:11. #1.14#
title