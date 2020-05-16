FLAŞ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 81 ilde denetim ekipleri dün, berber/ kuaför/ güzellik salonu, alışveriş merkezi, ticari taksi, pazar yeri, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı olmak üzere toplam 69 bin 657 noktada denetim gerçekleştirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 81 ilde denetim ekipleri dün, berber/ kuaför/ güzellik salonu, alışveriş merkezi, ticari taksi, pazar yeri, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı olmak üzere toplam 69 bin 657 noktada denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 4 bin 310 idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA