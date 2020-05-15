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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin, hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine değiştiğini duyurdu.

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15.05.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:08

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin, hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine değiştiğini duyurdu. Yapılan değişiklikle 65 yaş ve üzeri olan kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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