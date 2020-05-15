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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
15.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA