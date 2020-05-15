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İçişleri Bakanlığı: Bugün 81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim yapılacak.

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15.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:34

İçişleri Bakanlığı: Bugün 81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim yapılacak. Denetimlerden biri İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm valilikler ve kaymakamlıklar  bünyesinde oluşturulan denetim timleri ile berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat  kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik olacak. 2. denetim ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,  ülke geneline eş zamanlı 15: 00-24: 00 saatleri arasında  51 bin 885 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirecek. 


Kaynak: DHA

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