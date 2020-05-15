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Van Valiliği: Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı.
15.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:13
Van Valiliği: Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA