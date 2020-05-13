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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
13.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:03
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kaynak: DHA