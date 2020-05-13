FLAŞ İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bakanlığımıza herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar, şikayet vb. başvurular olduğunda gereğinin yerine getirilmesi, kanuni bir zorunluluktur.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bakanlığımıza herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar, şikayet vb. başvurular olduğunda gereğinin yerine getirilmesi, kanuni bir zorunluluktur. Kanun karşısında bu alanda kimse dokunulmaz değildir.

Kaynak: DHA