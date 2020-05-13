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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bakanlığımıza herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar, şikayet vb. başvurular olduğunda gereğinin yerine getirilmesi, kanuni bir zorunluluktur.
13.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:41
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bakanlığımıza herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar, şikayet vb. başvurular olduğunda gereğinin yerine getirilmesi, kanuni bir zorunluluktur. Kanun karşısında bu alanda kimse dokunulmaz değildir.
Kaynak: DHA