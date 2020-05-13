FLAŞ İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden günümüze kadar toplamda 427 belediyeye soruşturma yapılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden günümüze kadar toplamda 427 belediyeye soruşturma yapılmıştır. Bunların partilere göre dağılımına baktığımızda; 190'nın AK Parti, 126 'sının CHP, 34'nün HDP, 51'nin MHP ve 26'sının diğer belediyeler olduğu görülmektedir.

Kaynak: DHA