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Bakan Koca: Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek.

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13.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:28

Bakan Koca: Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek. Bununla ilgili salgının seyrine göre gündeme gelmiş olur o durumda hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmış olur. Şuan net bir durum yok.


Kaynak: DHA

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