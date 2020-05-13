FLAŞ Bakan Koca: Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek.

Bakan Koca: Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek. Bununla ilgili salgının seyrine göre gündeme gelmiş olur o durumda hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmış olur. Şuan net bir durum yok.

Kaynak: DHA