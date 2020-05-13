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Bakan Koca: Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek.
13.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:28
Bakan Koca: Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek. Bununla ilgili salgının seyrine göre gündeme gelmiş olur o durumda hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmış olur. Şuan net bir durum yok.
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Kaynak: DHA