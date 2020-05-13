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Bakan Ziya Selçuk: (Okulların açılması ile ilgili) "Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var; çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak.
13.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:44
Bakan Ziya Selçuk: (Okulların açılması ile ilgili) "Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var; çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."
Kaynak: DHA