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Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi.

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11.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:35

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde  seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00'dan itibaren sona eriyor. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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