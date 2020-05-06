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06.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:19

İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili 81 il valiliğine "Sokağa Çıkama Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili 81 il valiliğine "Sokağa Çıkama Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.  Genelgede  10 Mayıs Pazar gününe denk gelen "Anneler Günü" unutulmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri,  çiçek satan iş yerleri,  evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 08 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'a kadar açık olacak.  Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri istisna olarak belirlenen iş yerleri hariç olmak üzere market, bakkal, manav dahil tüm iş yerleri kapalı olacak. 


Kaynak: DHA

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