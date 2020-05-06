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İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre, 81 ildeki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olanlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Kaynak: DHA