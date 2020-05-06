FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.

İçişleri Bakanlığı: Pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak.Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek.

Kaynak: DHA