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06.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:09
İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda" bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist, etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda" bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Ağrı ve Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur.
Kaynak: DHA