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06.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:08

İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda" bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist, etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda"  bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Ağrı ve Tunceli'de  gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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