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05.05.2020 21:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:04

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında  İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda  2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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