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Bahçeli: Türk milletine mensubiyeti ağır yaralı zevat, zihniyet ve ziyankar çevrelerin meşum ve melun emelleri son zamanlarda dikkat çekici şekilde artış göstermektedir.

Bahçeli: Türk milletine mensubiyeti ağır yaralı zevat, zihniyet ve ziyankar çevrelerin meşum ve melun emelleri son zamanlarda dikkat çekici şekilde artış göstermektedir. Türkiye'yi kötülemek, hatta kundaklamak maksadıyla kuyruğa girenlerin söz, yazı, değerlendirme, analiz ve yorumları husumetle teçhiz edilmiş karanlık bir propagandanın ara duraklarıdır.

Kaynak: DHA