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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İçi·şleri· Bakanlığı koordi·nesi·nde yürütülen i·ç güvenli·k operasyonları çerçevesi·nde 2020 ni·san ayinda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si· orta çaplı olmak üzere toplam 8 bi·n 163, şehi·rlerde de 252 operasyon yapildı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İçi·şleri· Bakanlığı koordi·nesi·nde yürütülen i·ç güvenli·k operasyonları çerçevesi·nde 2020 ni·san ayinda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si· orta çaplı olmak üzere toplam 8 bi·n 163, şehi·rlerde de 252 operasyon yapildı. Bu operasyonlarda toplam 37 teröri·st etki·si·z hale geti·ri·ldi. Bunların 11'i· ölü, 22'si· sağ/yarali, 4'ü tesli·m oldu. Bu teröri·stlerden 34'ü PKK/KCK, 3'ü DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur.

Kaynak: DHA