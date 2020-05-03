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İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.