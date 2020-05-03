FLAŞ
03.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 20:56
İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 121.051' dir. Öte yandan 54 İldeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.
Kaynak: DHA