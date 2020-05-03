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İçişleri Bakanlığı: Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona erecektir.

İçişleri Bakanlığı: Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 30 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 31 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona erecektir.Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Kaynak: DHA