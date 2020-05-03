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İçişleri Bakanlığı: 15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/ çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı; yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00' a kadar uzatıldı.