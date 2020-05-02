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02.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:01

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada;

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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