FLAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye Kovid-19 ile mücadele kapsamında ulaştırdığı tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya bir mektup gönderdi: Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali...