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30.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:44
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklaması hakkında: BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklaması hakkında: BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz.
Kaynak: DHA