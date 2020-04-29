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Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'deki NATO operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu.

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29.04.2020 22:43 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:43

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'deki NATO operasyonunun bir parçası olan Kanadalı bir fırkateynden çıkan askeri helikopterin Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kaybolduğunu duyurdu. Yunanistan televizyonu Türk fırkateyninin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini açıkladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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