FLAŞ İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kaynak: DHA