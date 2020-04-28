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Bakan Çavuşoğlu: Videokonferansla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında; KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
28.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:22
Bakan Çavuşoğlu: Videokonferansla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında; KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
Kaynak: DHA