FLAŞ Bakan Albayrak: Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerimiz üretim gücümüze, esnafımıza ve istihdamımıza koruma kalkanı sağladı.

Bakan Albayrak: Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerimiz üretim gücümüze, esnafımıza ve istihdamımıza koruma kalkanı sağladı. Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon ailemize bin liralık nakdi destek yardımında bulunduk.

Kaynak: DHA