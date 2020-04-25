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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Pandeminin, KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, işletmelerimizin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla başlattığımız "E-Ticaret olarak...
25.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:13
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Pandeminin, KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, işletmelerimizin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla başlattığımız "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasına tüm e- ticaret sitelerini davet ediyoruz"
Kaynak: DHA