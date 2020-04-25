FLAŞ Dışişleri Bakanlığı: Krizin başından itibaren yaklaşık 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı: Krizin başından itibaren yaklaşık 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir. 24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir.

Kaynak: DHA