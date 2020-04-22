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Sağlık Bakanı Koca: (New York Times haberi üzerine) Bu haber Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir haber. Dünyadaki ülkeler iki kod üzerinden Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirim yapıyor.

22.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:20
FLAŞ

Sağlık Bakanı Koca: (New York Times haberi üzerine) Bu haber Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir haber. Dünyadaki ülkeler iki kod üzerinden Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirim yapıyor. Bunun sebebi PCR testi yapamayan ülkelerdir. Bugüne kadar bütün bilgileri, şeffaf bir şekilde DSÖ'ye istediği şekilde verdik. 


Kaynak: DHA

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