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Devlet Bahçeli, 23 Nisan, Güncel

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Devlet Bahçeli: Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kıçıldaroğlu'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir.

22.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:06
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Devlet Bahçeli: Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kıçıldaroğlu'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir. Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan'da Meclis'te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır.


Kaynak: DHA

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