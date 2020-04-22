FLAŞ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların ne zaman açılacağı sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zaman kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların ne zaman açılacağı sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zaman kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için çalışacağız.

Kaynak: DHA