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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların ne zaman açılacağı sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zaman kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için.
22.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:46
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların ne zaman açılacağı sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zaman kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için çalışacağız.
Kaynak: DHA