FLAŞ İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik; kaynağında ara, bul, yok et stratejisiyle 15 Nisan'da ilkbahar yaz operasyonlarına başladı.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik; kaynağında ara, bul, yok et stratejisiyle 15 Nisan'da ilkbahar yaz operasyonlarına başladı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve geçici güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: DHA