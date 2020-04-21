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İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
21.04.2020 22:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:05
İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 72'ye yükseldi.
Kaynak: DHA