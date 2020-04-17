flaş Ankara Valiliği: Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alındı.

Ankara Valiliği: Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alındı. Yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi blr can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.

Kaynak: DHA