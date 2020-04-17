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Ankara Valiliği: Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alındı.
17.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:46
Ankara Valiliği: Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alındı. Yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi blr can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.
Kaynak: DHA