flaş Ticaret Bakanı Pekcan: Bugüne kadar vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürütmeye çalıştığımız mücadelemize yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek, oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz.

Ticaret Bakanı Pekcan: Bugüne kadar vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürütmeye çalıştığımız mücadelemize yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek, oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz.

Kaynak: DHA