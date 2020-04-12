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Süleyman Soylu, Güncel

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Süleyman Soylu: Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

12.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:30
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Süleyman Soylu: Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun...


Kaynak: DHA

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