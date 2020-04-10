FLAŞ Sağlık Bakanı Koca: Saygıdeğer milletvekillerimiz; sizlerden isteğimiz sağlık çalışanlarına şiddette yasa tasarısının her milletvekilin oyuyla yasalaşmalıdır.

Sağlık Bakanı Koca: Saygıdeğer milletvekillerimiz; sizlerden isteğimiz sağlık çalışanlarına şiddette yasa tasarısının her milletvekilin oyuyla yasalaşmalıdır. Bir kalkan olacaktır. Bu yasa tasarısı oy birliğiyle yasalaşırsa 'korona günlerinin meclisini asla unutmayacağız' diyeceğiz.

Kaynak: DHA