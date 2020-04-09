FLAŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın, sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın, sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kaynak: DHA