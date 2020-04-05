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İçişleri Bakanlığı, Güncel

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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge daha gönderdi.

05.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:02
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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine  yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge daha  gönderdi. "Sokak Hayvanları" konulu genelgede,  valiliklerden; başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi  ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istendi.


Kaynak: DHA

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