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Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi.
03.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:44
Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu. Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı
(Ayrıntılar gelecek)
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Kaynak: DHA