FLAŞ Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.

Kaynak: DHA