FLAŞ MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.

MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.

Kaynak: DHA